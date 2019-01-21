Навальный: Тюрьму для Насти Рыбки в Таиланде «заказывал» Дерипаска

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По мнению «главного оппозиционера», такой была месть этой эскортнице. Та, якобы, «развязала язык» о личной жизни миллиардера.

Алексей Навальный утверждает однозначно: Тюрьму для Насти Рыбки в Таиланде «заказывал» Дерипаска. В подтверждение этой версии он выложил в Сети аудиозапись.

Навальный сообщил, что род её занятий осуждать вполне возможно, но главным злодеем, как он считает, является вовсе не она. Он полагает, что её сексуальные нарушения в Таиланде был совсем несоразмерными тому наказанию, которому она подверглась.

Как Дерипаска смог повлиять на судебную систему в Таиланде, Навальный, впрочем, уточнять не решился. Заинтересованность – вещь, конечно, понятная. Да вот – беда, не всегда реализуемая.

То есть, Рыбка была арестована в Таиланде в полном соответствии с законами этой страны, которые прямо запрещают не согласованные с властью секс-тренинги.

Судя по тексту опубликованных разговоров, Дерипаска (если это был его голос) даже не знал с какой проституткой ночевал и обвиняет своего напарника в том, что тот мог при этом что-то наговорить «по-пьяне».

Навальный считает, что в случившемся виновата не проститутка Рыбка. Она не подписывалась обеспечивать конфиденциальность того, что происходило на яхте. Значит, её наказание несоразмерно.

Политологи вновь отметили ряд нестыковок. Популярная у молодёжи тема секса и несправедливости. И никаких доказательств. Кроме мантры. «Всемогущественный Дерипаска «задавил» суд Таиланда». Вообще то, там сидят намного дольше.