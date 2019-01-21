Зеленский признался, кто финансирует его предвыборную кампанию

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Владимир Зеленский рассказал, что олигарх Игорь Коломойский не будет спонсировать его на выборах. Ему помогут друзья.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал «Украинской правде» что хочет вести прозрачную избирательную кампанию и будет все важные события транслировать в прямых эфирах. Пока Владимир не называл даты, когда планирует подать документы в ЦИК. Журналисты задали вопрос откуда будет идти финансирование предвыборной кампании, на что актёр ответил что не только из его кармана и Слава богу у него есть друзья которые помогут.

Дальше в разговоре Зеленский сообщил, что бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский не имеет никакого отношения к происходящему и их не связывают никакие отношения. Никто из олигархов на него не влияет и влиять не будет.

А в конце декабря шоумен был на передаче «В гостях у Дмитрия Гордона» и рассказал некоторые интересные факты. Оказывается, Пётр Порошенко предлагал Зеленскому стать депутатом от его партии, но тот естественно отказался.

Пока не понятно для чего этой информацией поделился Владимир, возможно чтобы просто запутать граждан Украины и отвести внимание от Коломойского, а возможно с Порошенко они действительно тесно связаны.