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Американские власти не в состоянии отразить любые внешние опасности, которые ей угрожают. В извечном противостоянии США и России на сегодняшний день победа однозначно будет за Москвой.

Немецкие специалисты уверены, что политика президента Трампа приведет к полному краху США. На сегодняшний день многие аналитики уверены, что боеготовность американского государства снизилась до критического уровня, а в случае ядерного удара со стороны России, Вашингтон даже не сможет отразить его.

После выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны Россия разработала множество способов, которые сильно усложняют задачу американской ПРО. Созданием некоего «щита» защититься от российских ракет США не смогут, ведь вероятность того, что ракета-перехватчиков сможет сбить российскую ракету не превышает 10%.

Трамп после испытаний национальной противоракетной обороны приходит совсем не к тем выводам, которые ожидают критики. Белый дом в своих планах, по мнению Альтманна, все еще обитает в плену иллюзий 30-летней давности, когда в 1983 году президент Рональд Рейган ставил на щит ПРО, по его представлениям, способный оградить от ракет. Немецкие эксперты напомнили о «звездных войнах» - стратегической оборонной инициативе США времен Рональда Рейгана, которая продлилась с 1983 по 1993 год и закончилась полным провалом.