У Ющенко кругом рабы: Сейчас он сравнил с ними и россиян

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Видимо, тема рабства глубоко запала в подсознание экс-украинского президента. Он обращается к ней при каждом своём интервью, которые сейчас берут у него достаточно редко.

Судя по ним, у Виктора Ющенко кругом рабы. В августе 2018 года он в качестве таковых назвал жителей Украины. Сейчас он сравнил с ними и россиян, опираясь при этом на весьма спорную цитату.

В своё время Алексей Толстой говорил, что существует две Руси. У Киевской – высокий культурный уровень. Московская – звериная и дикая. Ющенко уточнил, что в своём высказывании он имеет в виду именно вторую.

Исходя из этой, выдернутой из контекста цитаты известного писателя, бывший украинский президент делает собственное умозаключение о любви россиянами рабства, царя над собой, и отсутствии стремления к демократии.

Вот только Ющенко, видимо, подзабыл, что сначала в его речи рабами стали жители Украины. Он обосновал это тем, что Киев продолжает сохранять безвизовый режим и вести активную торговлю с «врагом».

Следовательно, украинский народ ведёт себя не так, как тот, кому нужна победа. Значит, «Вы уже рабы».

Политологи уже заинтересовались, какой народ этот деятель «обратит в рабство» в следующем своём выступлении.