Украина, КНДР, Китай и Восток – Аналитики дали прогноз о начале Третьей мировой войны в 2019 году

Вчера, 23:44

Пока США с Канадой арестовывают главу китайской Huawei, в Украине грядут президентские выборы, способные изменить ситуацию в Восточной Европе. На этом фоне не затихают и террористы, продолжающие кризис на Ближнем Востоке.

Начиная с 1945 года весь цивилизованный мир всячески избегал крупных войн между самыми крупными и влиятельными государствами. Однако сейчас, когда мощь Китая продолжает расти, а Россия отказываться от норм международного порядка, конфликт сверхдержав кажется неминуем, уверены аналитики. Эксперты дали прогноз о начале Третьей мировой войны в 2019 году, и объяснили предвестников этого события.

Аналитики считают, что одной из важнейших предпосылок является конфликт между США и Китаем в Южно-Китайском море, при этом, противостояние растёт. Пока что дальше болтовни, налогов и санкций политики не зашли, однако недавно Канада и США арестовали одного из руководителей технологического китайского гиганта Huawei. Это привело к ответным шагам в отношении граждан Канады и американских компаний.

По словам экспертов, отношения двух стран в один момент могут буквально выйти из-под контроля. В любом случае, одной из сторон придётся сдаваться.

Не маловажным игроком в возможной Третьей мировой войне является и Украина. Ситуация обострилась после того, как в Азовском море российское судно протаранило два украинских, а затем захватило их. Напряжение вызвало напряжённость в кризисе отношений между Россией и Украиной. Объявление военного положение не исключало беспорядков в стране и дестабилизации ситуации, но всё обошлось.

Главную роль будут играть будущие президентские выборы. По словам аналитиков, они могут нарушить сложный баланс между США и Россией, что в свою очередь чревато хаосом во всей Восточной Европе.

Персидский залив и кризис на Ближнем Востоке также сильно влияет на политическую обстановку в мире. Здесь важную роль играет Иран, а также напряжённая обстановка между восточными террористическими группировками и официальными правительствами стран.

Ну и напоследок можно отметить отношения США с КНДР. Напряжённость хоть и стихла за последний ход, но Ким Чен Ын может изменить свои решения в любой момент. Кроме того, во всех мирных договорах есть много подводных камней. Если администрация главы КНДР постарается испортить отношения, то реакция Вашингтона последует незамедлительно, уверены эксперты.

Как бы то ни было, самые влиятельные страны и политики Земли работали и будут работать в направлении достижения мира, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Но если всё выйдет из-под контроля, то конфликт случится, и с большой долей вероятности, его спровоцирует один из вышеуказанных факторов.