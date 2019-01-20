«Совпадение?»: В начале президентства Медведева на Кобзона было сделано несколько покушений

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2008 год ознаменовался для Иосифа Давыдовича тем, что на него были совершены покушения, в которых он чудом выжил, а вот для Дмитрия Анатольевича он стал судьбоносным, ведь политик получил пост президента РФ и, по всей видимости, его окружение времени зря терять не стало.

В 2008 году Дмитрий Медведев в первый и пока в последний раз стал президентом Российской Федерации. Тогда многие считали, что его на этот пост «продвинул» Владимир Путин и при нем стал премьер-министром, чтобы также руководить страной и не нарушать законодательство, которое запрещает переизбираться на третий срок. Однако, это было в принципе недоказуемо и осталось только догадкой россиян.

Примечательно, что именно в 2008 году, по словам друга Иосифа Кобзона Марка Рудинштейна, на него несколько раз покушались и каждый раз он просто чудом оказывался в другом месте и таким образом избегал смерти.

«10 лет назад мы ехали с Кобзоном в одной машине из Сочи. За нами на второй машине ехала его охрана. Машина охраны остановилась на заправке, а мы с Кобзоном поехали в аэропорт. Через несколько минут Кобзону сообщили, что машину с его охраной кто-то взорвал... Люди погибли. До этого случая, рядом с его офисом в гостинице «Интурист» взрывали гранаты. Как минимум раза три кто-то пытался его убрать. Но Кобзон ничего не боялся, понимал, что надо держать удар», - рассказал Рудинштейн.

Все это наталкивает на мысли о том, что Иосиф Давыдович действительно кому-то мешал или «слишком много знал». Как бы то ни было, ему удалось выжить в этих нелегких условиях. Однако, приметельно все это тем, что 2008 год – это начало президентства именно Медведева, с которым у Кобзона могли быть противоречивые моменты и даже конкуренция, особенно за благосклонность Путина.

Совпадение? Возможно, но, как бы то ни было, на похоронах Иосифа Давыдовича Медведев не выглядел разбитым или грустным. Напротив, будто злорадствовал с ухмылкой на лице. Это было замечено и освещено журналистами, потому подозрительным является то, что именно в начале президентства Медведева на Кобзона было сделано несколько покушений. При этом его супруга спокойно общалась и даже улыбалась Дмитрию Анатольевичу, что может свидетельствовать об их хороших взаимоотношниях.