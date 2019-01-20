Оппозиционный блок выдвинул кандидатом в президенты Украины Александра Вилкула

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20 января в Запорожье на «Форуме за мир и развитие» произошло выдвижение народного депутата от Оппозиционного блока Александра Вилкула кандидатом в президенты Украины.

СМИ сообщают, что в собрании принимали участие более 5000 человек. Были представлены деловые круги, профсоюзы, работодатели, общественные деятели. Вилкул идет кандидатом в президенты на мартовских выборах от Оппоблока и вообще всех оппозиционных сил, как заявлялось на мероприятии.

Программа Вилкула, которую он назвал «Мир и Развитие: четыре шага к успеху», представляет собой вкратце следующие факторы: мир, новая Конституция, экономический рост и социальные результаты развития экономики.

В своем выступлении Вилкул пообещал возродить экономику, победить коррупцию и преступность. Также он пообещал установление справедливых зарплат и пенсий, строить, развивать страну, создать хорошие условия для детей в Украине.

Глава политсовета Оппоблока Борис Колесников заявил, что программа Вилкула предусматривает реорганизацию власти в Украине из парламетско-президентской в парламентскую. В качестве положительных примеров такого способа управления страной он привел Германию и Италию.

Вторым вариантом, по словам Колесникова, могут быть широкие полномочия президента, ограниченные правами различных штатов. Эту систему он назвал «защитой от идиотов», а по факту это – федерализация Украины, чего пятый год требует от страны Россия.

Также Вилкул и Колесников предлагают сократить количество депутатов Верховного совета до 150 человек, но сделать парламент двухпалатным.

Вилкул Заявил, что его целью является прекращение конфликта на Донбассе, а также языкового, этнического, религиозного и идеологического конфликтов.

Датой президентских выборов в Украине является 31 марта 2019 года. Выдвижение кандидатов разрешено до 3 февраля.