Всплыл на Крещение в проруби и отрастил волосы – Двойника Путина выдала лысина

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Путин не купался в этом году в купели, а в прошлом году в Кремле решили окунуть на камеры «спортивного» двойника. Куда же делся всем известный президент, который когда-то отличался лысиной и худобой?

Вчера официальные представители Кремля сообщили, что глава России Путин в очередной раз принял участие в религиозном празднике Крещения и всех сопутствующих мероприятиях. В пресс-службе президента отметили, что он окунался в проруби в Подмосковье. При этом точного места, где состоялся обряд, не никто не назвал.

Как бы то ни было, но вот фотографий, подтверждающих купание Путина в проруби, его официальные представители так и не предоставили. Политолог Алексей Голобуцкий в своих соцсетях заявил, что подозрительно отсутствия новых фото президента России на Крещение подтверждает теорию о его двойниках. В прошлом году вместо настоящего российского главы в проруби купался другой человек.

По словам политолога, на Крещение с «запасников» Кремля извлекают самого лучшего двойника Путина и опускают полуголым в прорубь. Затем его снова прячут до следующей фотосессии, где нужно показать спортивное тело: к примеру, на Урале с рыбой или на лошадях.

Выдала же двойника Путина его лысина. Как известно, российский президент не отличается растительностью на голове. При этом, волосы на разных политических мероприятиях на голове то пропадают, то снова появляются. Например, во время поездки на батискафе несколько лет назад Путина сфотографировали сверху. Отсутствие волос сильно бросалось в глаза. Это же было и во время игры в хоккей, на европейских политических мероприятиях и так далее.

Лысый Путин также отличается большой худобой. Но во время Крещения в прошлом году на публике появился президент со спортивным телосложением и с волосами, вместо полной стандартной лысины, заявляют эксперты. Этот «спортивный» двойник Путина также отличается довольно толстыми пальцами. Специалисты считают, что он появляется на публике только на в России, и в основном, когда нужно показать мускулатуру. При этом, настоящий президент особым атлетизмом и коренастостью не обладает.

Как бы то ни было, данные слухи о двойниках Путина официально так доказаны и не было. При этом, они уже успели породить новые слухи о плохом состоянии здоровья настоящего российского президента, мол он уже не в силах появляться на публике – возраст уже очень пожилой.

Действительно, внешность Путина меняется на каждом мероприятии, как и его фигура, хотя дальше теорий эти предположения так и не зашли.