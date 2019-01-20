«Прислушайтесь к интонациям Трампа и Путина»: Истерия вокруг Нибиру помогает пришельцам внедряться во власть – лингвисты

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Шокирующую теорию Эдварда Сноудена о марионеточной роли глав ведущих государств, сдавших Землю инопланетной цивилизации на выгодных для них условиях, неожиданно подтвердили специалисты далекие от конспирологи.

Истерия вокруг прилета в Солнечную систему планеты Нибиру помогает пришельцам внедряться во власть на земле. Прислушайтесь к интонациям Дональда Трампа и Владимира Путина, сравнив их с привычными модуляциями и, вы заметите, абсолютно не характерные для людей нюансы. Об этом недавно заявили лингвисты из закрытой лаборатории, расположенной в Новой Зеландии, которые на протяжении десятилетий занимаются поиском инопланетного присутствия. Действительно, для многих пародистов манера разговора Путина и Трампа, является «лакомым куском», так как не нужно прибегать к чрезмерным усилиям, чтобы передать странности их построения фраз во время публичных выступлений. Сноуден еще задолго до вывода лингвистов, опубликовал отчет, в котором почти напрямую обвинил лидеров ядерных держав в связях с пришельцами.

Конечно, подобные версии находятся на уровне конспирологических гипотез и не могут рассматриваться в качестве научно доказанной версией. Однако зерно сомнений уже посеяно в головах простых землян. Представители разных изданий начинают анализировать факты, превращая подозрения в информационную лавину, которая способна накрыть привычные представления о мироустройстве. Уфологи, в свою очередь, вносят свой вклад, говоря о злонамеренном сокрытии фактов присутствия Нибиру главами государств, правительств и политиками. Все это может стать причиной для паники в мировом масштабе.