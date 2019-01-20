Премьером должен быть Иосиф: Путин «нагнул Европу» ради лечения Кобзона и общей борьбы над мафией Медведева-аналитики

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Из-за «бандитских дел» Кобзон старался подорвать авторитет Дмитрия Анатольевича и убрать его от власти. Медведев появился из неоткуда после смерти Собчака. Искоренить эту мафию не смог даже союз Иосифа Давыдовича и Путина.

Вот уже несколько десятков лет за Кобзоном тянется шлейф чуть не главного российского мафиози. Певца обвиняют не только в связях с преступным миром, но и в крупном нелегальном бизнесе. Согласно данным ФБР, он даже продавал оружие в бедные африканские страны.

Сам Иосиф Давыдович свою причастность к мафии всячески отрицал. Он заявлял, что всего лишь зажиточный артист. Тем не менее, именно нажитый капитал помогал певцу успешно лечится от рака до определённого момента. В один момент сильно испортились отношения Европы с Россией, и из-за санкций Кобзон не мог лечиться в лучших западных больницах. Состояние певца ухудшалось, и вмешаться пришлось его давнему другу - Путину.

Кобзон объявил, что если ему потребуется операция в стране, которая наложила санкции, он сразу же обратится к Путину за помощью и он поможет. Так и случилось. Позже Иосиф Давыдович предупредил, что именно глава РФ вмешался в ситуацию и был вынужден просить за артиста у Европы, так сказать «нагнул» её в обход санкций. Просьба действительно сработала и советскую звезду приняли.

По словам Кобзона, Путин помогал ему и во время первой операции в Германии.

Действительно, в 90-е Путин, Кобзон и шли бок о бок с Анатолием Собчаком. После того, как с лёгкой руки Собчака Путин стал президентом, то сразу же в Москве появился и Медведев, да и Кобзон вне политики не остался. Глава РФ очень доверял Иосифу Давыдовичу. Аналитики считают, мол именно он должен был быть премьером. Но гонку за главенство в правительстве выиграл именно Медведев.

Эксперты отмечали, что Кобзон и Медведев были очень похожими. Один предлагал крымчанам держаться, так как денег нет, а другой считал, что денег нет из-за крымчан. Даже одежда и манеры были похожими, но власть взял тот, кто влиятельный, а слабый ушёл. На похоронах Иосифа Давыдовича Медведев всячески демонстрировал неуважение: застёгнутый пиджак, ухмылки, не обращение внимание на гроб с усопшим и так далее.

При жизни Кобзон всячески подрывал авторитет Медведева. В одном из интервью он уточнял, что жаловался Дмитрию Анатольевичу на состояние России: наркомания, алкоголизм, проституция, разваливающаяся медицина и психическое состояние молодёжи. По словам Иосифа Давыдовича, с того момента ничего не изменилось.

Аналитики уверены, что Кобзон боролся с политиком в союзе с Путиным. Глава РФ даже лечил артиста ради общей победы над мафией Медведева, и похороны Кобзона этому подтверждение. По словам экспертов, Дмитрия Анатольевича может ждать всё то же, что он делал с певцом, и на его похоронах вести себя похабно будет уже другой человек - его оппонент.