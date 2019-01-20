«Войну пора заканчивать»: Битва на Донбассе прекратится благодаря новой идеологии

Сегодня, 11:51

Властям Украины настойчиво предлагают менять идеологию во имя мира на Донбассе.

Лидер Украинской партии «Наши» Евгений Кураев внес данное предложение, желая как можно скорее остановить кровопролитие на востоке страны.

Депутат уверен, что войну уже пора заканчивать, и политики это прекрасно понимают, но будто боятся изменить идеологию, которая поспособствует возвращению индустриализации в страну, отрасли и людей, чем улучшит ситуацию. Уже который год Украина воюет, и всё время политические деятели только обещают спланировать возвращение ДНР и ЛНР, а также мир в стране.

Представители киевской власти разделились во мнениях: одни уверены, что новая жизнь в Украине заставит жителей республик самостоятельно захотеть обратно, другие говорят, что конфликт удастся прекратить только военными действиями, и остановить этот процесс не представляется возможным.