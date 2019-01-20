«Кончит как Иосиф?»: Аналитики выявили причину похабного поведения Медведева на похоронах Кобзона

Сегодня, 09:48

Рассекречена бандитская правда, эксперты проанализировали поведение Медведева около Кобзона. Почему Иосиф умер, и кто за этим стоит?

Уже не единожды писалось, что народный певец России, голос каждого парада и знаменитейший человек СССР и РФ, Иосиф Кобзон также является и членом народной мафии, и с правительством он был так близко связан не просто так.

Однако, вернёмся к его смерти. Когда стало известно, что у Кобзона рак предстательной железы, было много желающих ему помочь, однако именно тогда на него были введены санкции и он не мог выехать за пределы страны. Не получив вовремя нужное обследование и лечение, рак прогрессировал, а позже было совсем поздно. На территории России его также можно было стать здоровым, но ему не позволил это сделать Медведев. Зачем?

Во время царствия мафии Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Анатолий Собчак и Иосиф Кобзон шли рука об руку. После того, как Анатолий пропихнул Путина на пост президента, а в ноябре 1999 на работу в Москву Медведева пригласил ставший председателем Правительства Российской Федерации Владимир Путин. По итогу Собчак умер, Путина не переплюнуть, а от Кобзона надо избавляться, ведь этот человек знал куда больше, чем ему следовало знать.

Кобзону очень доверял Путин, а Медведев шел с Иосифом наравне для президента. Взглянув на их фото, можно даже заметить на внешние сходства. Как уверяют приближенные, внутренне они также были схожи. Так, допустим, даже 26 сентября 2016 года, не сговариваясь, на разных конференциях, один, Медведев, произнёс крымчанам: «Денег нет, но вы держитесь!», когда Кобзон высказался к россиянам: "Денег нет из-за крымчан!". Фразы схожи, даже такого плана ментальная связь у них присутствовала. Однако сотрудничество их было невозможным, и тот, кто влиятельней обязан был убрать тот, кто слабее.

По итогу, добившись смерти российского исполнителя, Медведев несоразмерно был доволен проделанной работой. Напрямую, конечно, он ничего не делал, так как это бы могло лишь запятнать его репутацию, но изначальная идея о санкциях в сторону Кобзона и не надетая певцом в 1986 году респираторную маску во время выступления в нескольких километрах от взорвавшегося четвертого реактора ЧАЭС – было делом рук Медведева.

Эксперты также выявили, что его ухмылки на похоронах, застёгнутый пиджак (что является ужаснейшим неуважением, тем более на государственном уровне), пока он сидел и разговаривал с Нелли, быстрых уход с похорон и желание смотреть куда угодно, кроме гроба с Иосифом – всё это выдавало Медведева и именно это заставило специалистов заострить на нём внимание. Из-за схожей сущности аналитики уверены, что Медведев кончит так же, как Кобзон, а на его похоронах будет точно также кто-то себя похабно вести, кто будет противостоять политику.