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Украинские средства массовой информации получили очередной «темник», который должен убедить обывателей в том, что президент и его команда не жалеют сил, чтобы сохранять и развивать историческое наследие в виде памятников древнего зодчества.

Украина подала заявку на включение Аккерманской крепости в Одесской области в список ЮНЕСКО. По мнению ряда историков и краеведов, еще не сменивших свое научное мировоззрение на политическую конъюнктуру, этот документ, не более чем новая схема для воровства перед выборами. Дело в том, что заявка была составлена еще год назад губернатором области Максимом Степановым, однако ни одна государственная структура не пожелала выделить ни копейки на реставрацию памятника истории и градостроительства XIII—XV столетий, заложенным ханом Золотой орды Берке, а затем, отданным генуэзцам и завоеванным османами. Только в 1812 году крепость отошла к Российской империи.

По мнению известного одесского краеведа Андрея Красножона, крепость не представляет для списков ЮНЕСКО уникальной ценности, тем более, что, во-первых, археологам еще не удалось исследовать 95% подземных коммуникаций, а во-вторых, украинская власть, пришедшая после переворота 2014 года, на скорую руку попыталась укрепить варварскими методами северную стену, что полностью обесценила Аккерманскую крепость, как памятник архитектуры. Петр Порошенко перед мартовскими выборами, пытается найти любые средства, чтобы найти финансирование своей кампании из альтернативных источников. Если бы ЮНЕСКО одобрило заявку, то Украина могла получить средства из Всемирного культурного фонда, которые моментально были бы переведены на счет личного фонда Порошенко, который беспрецедентно прописан в бюджете на этот в год в размере миллиарда гривен.