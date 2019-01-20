«Загнобили Верку»: Кобзон «спас» русско-украинские отношения, заступившись за Сердючку

Сегодня, 08:17

Оскандалившийся на Евровидении «блистательный» Андрей Данилко дал подробное интервью Дмитрию Гордону и рассказал о «пожизненном клейме предателя» на российской эстраде.

После выступления Верки Сердючки на Евровидении-2007 и ее фразы «Раша Гудбай, на фоне политических событий между Россией и Украиной, негативная сторона которых только начала разрастаться как раковая опухоль, карьера музыканта стремительно пошла вниз, а бывшие коллеги стали открыто презирать артиста.

На российской эстраде за него заступилась Алла Пугачева, с которой они давно поддерживают теплые отношения. Она первой вышла грудью на баррикады против всех, как рассказывал Данилко. В том числе и против гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста, с подачи которого осуществлялось огромное давление на Сердючку.

«Взрослый человек и воюет с Веркой Сердючкой, ну это вообще»

А на политической сцене на защиту вышел весьма авторитетный и влиятельный Иосиф Кобзон. Дело в том, что на тот момент «прошел слушок», что все крупные концерты в России у Андрея Данилко буду сорваны, а его местонахождение в России саботировано. Клеймо предателя стало для него будто крест на спине. И пока отношения между двух держав накалялись, росло и напряжение от коллег по цеху.

Кобзон, знающий о расположении президента РФ Владимира Путина к Данилко, замолвил за артиста словечко, что помогло, по крайней мере снять с украинского артиста «санкции», препятствующие ему работать на «кремлевской земле». Да и депортация полтавского музыканта на родина могла бы только обострить отношения между державами. Видя расположение к Сердючке двух таких политически и социально влиятельных персон, все постепенно остыли к ситуации.