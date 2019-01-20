Россия будет изучать Луну без помощи NASA. Сотрудничество Москвы и Вашингтона в космосе находится в завершающей стадии

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Россия самостоятельно проведет модернизацию космического корабля «Союз» и оборудует его для осуществления пилотируемых полетов к поверхности Луны. NASA не будет принимать никакого, в том числе и исключительно финансового, участия в проекте. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника отечественной ракетно-космической индустрии.

Отметим, что эти сообщения появились на фоне регулярно озвучиваемых в последнее время Дмитрием Рогозиным угроз по выходу Москвы из продвигаемой США международной программы по созданию окололунной станции Gateway.

Причиной для отказа от сотрудничества, по словам главы «Роскосмоса», является нежелание России участвовать в космическом проекте на вторых ролях, а именно это Вашингтон предлагает российской стороне (как и прочим участникам проекта).

В самих Соединенных Штатах, в то же время, все громче начинают звучать мнения о том, что пилотируемая космическая программа РФ вступает в «темные века». Так, в частности, как пишет колумнист известного англоязычного научно-популярного издания Ars Technica, благодаря разработкам компании Space X, NASA уже в ближайшем будущем не будет нуждаться в услугах «Роскосмоса» для транспортировки собственных астронавтов на орбиту. А кроме услуг «космического такси» и опыта в сфере создания космических модулей Москве сегодня нечего предложить заокеанским партнерам.

Таким образом, даже если российско-американское сотрудничество в космосе не станет заложником все более ухудшающейся политической ситуации, Вашингтон уже совсем скоро может сознательно от него отказаться.