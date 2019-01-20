Держитесь там…: Медведев попытался уехать из Краснодара на красном тракторе

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После совещания в Краснодаре по производству сельхозтехники Дмитрий Медведев с ветерком прокатился на красном тракторе.

18 января, Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, посетил совещание в Краснодаре на площадке «КЛААС» по производству сельхозтехники. Совещание было посвящено развитию производства машинного оборудования для обработки урожая в России.

Наряду с Медведевым, выступал вице-премьер Дмитрий Козак и полпред в ЮФО Владимир Устинов, министр науки Михаил Котюков, глава Минпромтогра Денис Мантуров, министр труда Максим Топилин, а также директора производств, которых коснутся усовершенствования.

Машиностроительный завод «КЛААС», ведущий мировой производитель сельскохозяйственной техники, как известно, выпускает несколько самых популярных моделей комбайнов и тракторов.

По окончании совещания, Дмитрий Медведев с удовольствием прокатился на одной из представленных моделей. Известно, что снаружи его управление контролировал руководитель «КЛААС» по России.

Как сообщают очевидцы, Медведева очень завлекло управление трактором, и он с улыбкой управлял машиной довольно долго.

В сети прокомментировали фото премьер-министра РФ и руководителя «КЛААС». Миниатюру на фото описали так «По полям, по полям красный трактор едет к нам. Дмитрий Анатольевич вчера хотел покинуть Краснодар на тракторе, но какой-то не хороший человек его остановил», - этот комментарий рассмешил сеть и заставил оставить свои острые комментарии.

Вспомнилась и фраза, «денег нет, но вы там держитесь». От неё и образовалась история, что Медведев попросил жителей РФ держаться, а сам попытался уехать из Краснодара, однако какой-то злой мужчина его остановил. Как бы смешно это ни было, сделанная фотография явно отождествляет ситуацию.