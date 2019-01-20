«Секретный спутник»: Стало ясно, как США пытаются нагнать жути на Россиян

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Трамп буквально парой дней ранее рассказывал, как собирается из космоса сбивать российские ударные ракеты «ещё до их запуска». И тут – на тебе, вывели на орбиту секретный спутник, «имеющий важное значение для национальной безопасности США». Картина маслом. Разве что с секретностью переборщили.

Дональд Иванович Трамп, которому покоя не дают регулярные анонсы новых российских ракет, которые, как сообщалось, невозможно остановить никакими средствами ПРО в мире, решил тряхнуть американской мощью и показать, что-де сами-то Штаты ещё «ого-го».

Получилось смазано и неубедительно. Если российские ракеты поражают любые цели гарантированно, то Трамп намерен бить из космоса и обязательно – ещё до запуска смертоносных ракет. Пока, правда, только на словах, потому что никаких технических характеристик даже не объявлено.

Продолжение... «Корабль инопланетян»: Запуск разведывательного спутника США сопровождался появлением НЛО 20 января с космодрома на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии, при помощи тяжелой ракеты-носителя Delta-IV Heavy, в космос был запущен разведывательный спутник.

Будучи опытным торгашом по природе, Дональд Иванович применил типичный бизнес-приём – нарисовать невероятные перспективы, наговорить всякого и, как итог – подороже втюхать товар. И навариться побольше. В данном случае «навар» - политическое влияние США в мире, давшее хорошую трещину.

Ранее российские военные рассказали об успешных испытаниях «Циркона», «Кинжала» и «Авангарда», летающих на гиперзвуке и способных в считанные минуты поражать цели на расстоянии в тысячи километров, обходя любые средства ПРО.

Естественно, «Великодержавные» Штаты не смогли оставить это без внимания и постарались нагнать на россиян жути в ответ. Вышло неубедительно и излишне секретно. Как в лучших голливудских фильмах. А фильмы, как известно, почти всегда про вымысел.