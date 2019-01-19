Американские СМИ: Российские ракеты страшнее ядерного оружия

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Зарубежные журналисты уверены, что прекращение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности приведет к еще более разрушительным последствиям.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен между США и СССР в 1987 году. Согласно нему, стороны должны были ликвидировать все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и малой (500-1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем. Это делалось ради обеспечения всеобщей безопасности.

Однако, сейчас США обвинили Россию в нарушении ДРСМД и заявили, что если в течение 60 дней РФ не вернется к соблюдению договора, то он будет прекращен. Сергей Лавров, в свою очередь, заявил о беспочвенности обвинений в сторону государства и сообщил, что ракета 9М729 была испытана на разрешенной по договору дальности.

В ответ на это журнал Foreign Policy опубликовал статью о том, что на самом деле неядерные боеголовки РФ не менее опасны для США и мира в целом, а потому стоило бы сохранить договор, чтобы избежать эскалации конфликта.

Таким образом, американские СМИ заявили, что российские ракеты на самом деле страшнее ядерного оружия, так как последнее могут в конце концов и не применить из-за опасности всемирного масштаба, а вот стандартное оружие принесет гораздо меньший вред планете в целом, но больно ударит по стране, на которую будет направлено.