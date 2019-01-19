«На два фронта»: Германия и Франция подтвердили свободный проход через Керчь, но не торопятся это документировать.

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«Шах и мат Украине и США!», - хотелось сказать после того, как ФРГ и Франция подвязались лично проверить, насколько пролив свободен для прохода и устно подтвердили, что это так. Но не без ложки дёгтя – идея завязла в бюрократических проволочках, в желании стран как-то задокументировать свои слова.

Острый инцидент в Чёрном море вот уже почти два месяца терзает новостную повестку мировых событий. Резонанс получился широкий, к обсуждению, решению и попыткам нажиться на громком событии подключились ведущие мировые державы.

Меж двух огней застряла позиция по вопросу одних из ведущих евро-стран – ФРГ и Франции. Как сообщалось, ранее Меркель обсудила с Путиным возможность направить своих наблюдателей в пролив, дабы очно убедиться в том, что проход свободен, что начисто опровергнет заявления Порошенко.

Российский президент дал добро, к процессу подключилась Франция. И процесс заглох. Пошли идеи подключить сюда Киев и как-то задокументировать процесс. Как сказал Лавров, дело идёт к искусственному торможению процесса.

И, судя по всему – к тому, чтобы подмазать одновременно обеим сторонам. США, и без того недовольные связями своих бывших наместников с Россией, могут иметь серьёзное влияние на их политику. Или же просто смелости не хватает Германии с Францией, чтобы занять одну из сторон окончательно.

Так или иначе, говорить стоит о страхе политического или экономического давления со стороны США или желании выжать для себя побольше выгод, лавируя на мировой политической арене между двумя огнями.

Без серьёзных подтверждений по вопросу прохода через Керчь из России можно продолжать лепить мирового агрессора, притесняющего «братские» страны, что очень выгодно политике США и их прямой марионетки – Украины.