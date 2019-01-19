«Хватит грабить народ!»: Жириновский потребовал сделать электричество для россиян бесплатным

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«Весь мир снабжаем электричеством», - сказал Владимир Вольфович в передаче «60 минут» на канале Россия-1, - «а со своих хотим три шкуры драть. Наоборот – (нужно) бесплатно давать электроэнергию!».

Председатель ЛДПР, известный своими скандальными и резкими заявлениями, выступил в популярной политической передаче у Ольги Скабеевой, где, приведя мировую статистику выработки электроэнергии, потребовал понизить энерготарифы для россиян или вообще убрать их.

Как видно из статистики, Россия на третьем месте в мире по выработке электричества, первое место, куда РФ поставляет «свет» - Китай, производящий в 5.5 раз больше энергии, и это при десятикратном превосходстве по численности граждан.

Как известно, в связи с введением новых норм энергопотребления, в 2019 году в стране ожидается рост тарифов на электроэнергию. Пересмотр нормативов обсуждался ещё в 2013 году, предложенные тогда меры эксперты оценили, как неэффективные.

Владимир Вольфович, который, как известно, всегда ратует за народ, жёстко раскритиковал грядущие меры:

«Зачем вы хотите повышать тарифы? У нас избыток. Мы в Китай гоним электричество, во всю Европу, в Грузию – весь мир снабжаем электричеством, а со своих хотим три шкуры драть»

Вообще, предложение Жириновского не лишено здравого зерна, такой опыт в мировой истории имел место быть. Например, в Советском Союзе, где, в отличие от западной капиталистической модели повышение норм выработки приводило к удешевлению услуг и товаров для народа, а не увеличению личной прибыли.