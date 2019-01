«Хватит грабить народ!»: Жириновский потребовал сделать электричество для россиян бесплатным

View this post on Instagram

Выступил в программе 60 минут. Хватит грабить народ. Электричество вообще надо сделать бесплатным. У нас его избыток. #Мнение #Россия1 #Прямойэфир #60минут #Инстаграм #Жириновский #ВВЖ #ЛДПР