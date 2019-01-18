«У него все бабки»: Ксения Собчак может работать на президента Украины Порошенко для борьбы с Зеленским

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Рейтинги комика, баллотирующегося на пост главы государства, в последнее время стремительно растут на фоне падения доверия к Петру Порошенко, что, возможно, вынудило миллиардера привлечь к кампании скандальную журналистку.

Накануне СМИ Украины и России «взорвались» новостью о неожиданном визите Ксении Собчак в Киев. Причём данное событие встретили весьма скептически по обе стороны границы. Появилось предположение, что в разгар предвыборной кампании в Украине Собчак не случайно появилась в украинской столице. Мы писали, что готовясь покорить политический Олимп в России, Ксения могла отправиться в охваченную гражданской войной страну для переговоров с вероятным будущим президентом Владимиром Зеленским. Несколько дней назад в своём Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак констатировала, что комик настроен серьёзно, тут же собрала чемоданы и улетела в Украину. Позже российские СМИ также сообщили, что журналистка отправилась к Зеленскому, но не говорить о мире, а брать интервью. Сама же Собчак решительно опровергла все версии и заявила, что просто решила навестить друзей.

Вместе с тем политическую составляющую из этой поездки убирать не стоит. Одно лишь то, что заключённая на страницы «Миротворца» Ксения Анатольевна смогла беспрепятственно проехать в Украину, вызывает сомнения в отсутствии друзей у Собчак в высших эшелонах украинской власти. Вместе с тем нельзя не обратить внимание, что в социальных медиа журналистка в контексте украинской политики говорит лишь о действующем президенте Украины Петре Порошенко. В том же посте с опровержением Собчак заявила, что его поддерживают все её украинские приятели, ведь у него «все бабки». В своём Instagram Ксения также нахваливает то, как нынешняя власть в стране обустроила всё за последние годы.

Сегодня же Собчак опубликовала видео, где в очередной раз похвалила Порошенко за независимую церковь и сильную контрактную армию. Якобы тот самый томос об автокефалии для ПЦУ (Православной церкви Украины) даёт Петру Алексеевичу заметное преимущество перед остальными кандидатами. При этом Ксения совершенно забыла упомянуть, что на фоне побед Порошенко на «церковном фронте» его рейтинги стремительно тают из-за невысокой актуальности данной темы на фоне обнищания населения и неразрешённого конфликта на Востоке страны. К слову, украинская армия, вопреки утверждениям Собчак, так и не стала контрактной, что ставят в вину всё тому же Порошенко, а также находится далеко не в лучшем состоянии.

Как итог, можно предположить, что Пётр Алексеевич Порошенко решил привлечь для своей кампании российских лидеров мнений, к которым прислушиваются в Украине. Не исключено, что пока ещё президент Украины, дабы усилить свои позиции среди прогрессивной части электората, которая не ходит в церковь и не видит в томосе большой победы, арендовал Собчак. Вполне возможно, что при всех привилегиях Ксении Анатольевны в Украине, она может работать на президента Украины для борьбы всё с тем же Зеленским, нещадно уничтожающим рейтинг Порошенко.