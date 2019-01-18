«Повесят на Олега»: Собчак допустила убийство Насти Рыбки, как месть врагов Дерипаски

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Жёсткое задержание экс-любовницы миллиардера Анастасии Вашукевич в аэропорту Шереметьево могло быть частью кампании по дискредитации самого Дерипаски, предположила Собчак.

Ксения Собчак в настоящее время гостит у подруги в Киеве, но при этом старается не упускать из виду ключевые события сегодняшнего дня в России. В частности, журналистка не смогла обойти вниманием ситуацию с «охотницей на миллионеров» Анастасией Вашукевич, более известной как Настя Рыбка. В своём Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак допустила убийство скандальной экс-любовницы Олега Дерипаски.

Как известно, девушка прославилась откровениями на тему отношений с влиятельным предпринимателем, рассказав среди прочего в своей книге о связях миллиардера с высокопоставленными российскими чиновниками. Позже, в конце февраля прошлого года Рыбку вместе с её тренером Александром Кирилловым, известным как Алекс Лесли, задержали в Таиланде по обвинению в организации незаконного секс-тренинга. Накануне же Вашукевич и её приятелей освободили из-под стражи и позволили вернуться в Россию. Девушка намеревалась по прилёту сразу же отправиться на родину – в Беларусь – однако в аэропорту Шереметьево её вместе с друзьями задержала полиция по подозрению в преступлении, предусмотренном ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией). Момент жёсткого задержания Насти Рыбки запечатлели журналисты, позже запись появилась в сети.

На своей странице Собчак опубликовала данное видео, сопроводив его весьма необычным комментарием. Тогда как большая часть либеральных журналистов и политиков в России почти не сомневается в том, что задержание Рыбки стало следствием её откровений относительно Дерипаски, Ксения не исключает, что речь идёт на самом деле о дискредитации бизнесмена. В числе прочего Собчак допустила похищение или убийство Насти Рыбки, как изысканную месть врагов Дерипаски. Подобное, по мнению телеведущей, сразу «повесят на Олега». «Дикое видео. Вообще самой изысканной местью врагов Олега Дерипаски (а их немало, я уверена) могло бы быть похищение или убийство несчастной Рыбки, которое бы все сейчас автоматом повесили бы на Олега. Так что мы вообще можем не понимать кто эти люди - менты, «люди Олега», «люди врагов Олега» - тут любой вообще вариант возможен по полной», - пишет журналистка.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Вашукевич Александра Молохова, в настоящее время помимо Насти Рыбки полиция задержала ещё троих её спутников. В ближайшее время ожидается предъявление им обвинений и избрание меры пресечения. Дело, в рамках которого была задержана экс-любовница Дерипаски, как утверждает Молохов, возбуждено давно по заявлению «каких-то девушек». Вполне вероятно, что ближайшее время Вашукевич останется под стражей, к ней будет привлечено общественное внимание. Если учитывать подозрения Собчак, данный сценарий для Насти Рыбки может стать наименее трагическим.