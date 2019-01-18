В 2019 году на вооружение поступит первый арктический «Панцирь»

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Согласно программе модернизации вооружения российской армии, в 2019 году военные смогут осваивать арктический ЗРПК «Панцирь». Такое заявление сделал заместитель министра обороны России Алексей Криворученко.

Руководство России постоянно заявляет о необходимости модернизации вооружения армии, ведь количество внешних врагов увеличивается, что должно отражаться и на боеготовности страны. Именно с этой целью был создан ЗРПК «Панцирь», который на сегодняшний день находится еще в сборочном цеху, но во второй половине 2019 года уже поступит на вооружение и будет освоен военными специалистами.

Напомним, АО «Щегловский вал» является дочерним предприятием «Конструкторского бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова», также расположенного в Туле. Именно его посетил замминистра обороны РФ Алексей Криворученко с целью инспекции производства «Панциря».

Также во время визита на предприятие замглавы оборонного ведомства проинспектировал ход работ по серийному выпуску зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», а также боевых отделений «Бережок» и «Бахча-У» для оснащения БМП и БМД. Криворучко также осмотрел семейство противотанковых ракет «Корнет» и «Аркан», 30-мм автоматических пушек и стрелковое вооружение.