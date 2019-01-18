Зеленский рассказал о работе в России и уголовном деле против него

Сегодня, 12:07

У Владимира Зеленого неожиданно обнаружился бизнес в Российской Федерации.

Так, накануне в одной из телепрограмм было заявлено, что кандидат «из народа» имеет в своём распоряжении три компании в Российской Федерации, которые непосредственно связаны с ним. Это компании «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс» учредителем которых является кипрская структура Green Family LTD, которая также является соучредителем компании «Квартала 95», а уже конечным бенефициаром в этой кипрской структуре указан сам Владимир Зеленский и его партнеры по бизнесу. Немудрено, что Зеленский предпочитает основную часть доходов держать на Кипре, подальше от украинских законов и властей.

Также есть подтверждение тому, что компания «Гинн Филмс» получила частичное финансирование новой киноленты Зеленого из бюджета РФ. Хотя по заявлениям самого актёра - он прекратил бизнес в России ещё в 2014 году, когда началась война в Донбассе, и заведено там уголовное дело против него за поддержку украинской армии. Но тем не менее, Зеленский снимался в 2015 году, а в 2016 году был выпущен один из его фильмов на территории России. Несмотря на то, что все эти данные подтверждены и находятся в публичном доступе - Владимир Зеленский отрицает обвинения о работе в России и ведении там бизнеса.

Кандидат на пост в президенты Украины приглашает журналистов из программы «Схемы» ответить на все их вопросы, а «не прятаться». Напомним, что украинский комик и актёр Владимир Зеленский выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины на предстоящих выборах. Кандидатам запрещено иметь бизнес и заниматься любой предпринимательской деятельностью, но, судя по всему, ни действующий президент, ни кандидат Зеленский эту «формальность» предпочитают не замечать, и продолжают вести дела в стране, которую они считают агрессором.