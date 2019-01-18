«Заткнитесь японцы!»: В сети обсудили грубое видео Жириновского по вопросу Курил

Сегодня, 06:43

Своенравный характер лидера «ЛДПР» вновь был продемонстрирован на мировой арене по вопросу «дележки» Курильских островов.

Владимир Вольфович внес свои предложения по поводу совместного проведения военных учений на территории Японии. Он заверил, что именно после того, как японцы убедятся в наличии у нас высокотехнологичного и не менее опасного оружия — у оппонентов отпадет всякое желание завоевывать Курильские острова.

Жириновский убежден, что российский десант на японской земле — может действительно помочь в разрешении конфликта между двумя государствами. По его мнению, Япония не имеет права выставлять нам подобные требования и незаконно забирать острова.

В кульминации своего выступления в Государственной Думе РФ Жириновский вежливо попросил: «Никаких островов вы японцы не получите! Это русские острова! И Заткнитесь японцы! Замолчите японцы! Никогда мы вам этого не позволим сделать!».

После чего в сети обсудили грубое видео Жириновского по вопросу Курил и поддержали депутата.

«Достали страны, которые скупают наши земли! Мы Россию кусками продаем!», «что у Путина на уме, то у Владмира Жириновского на языке!», «правильные слова — нечего все раздавать налево и на право», «почему нет аплодисментов!? Это действительно верное заявление», «Дальний Восток — Китаю, почему про это все молчат? Наш лес забирают за копейки и нам продают сырье за большие деньги!», - оставляют пользователи свои комментарии под видео. Судя по всему, конфликт между двумя государствами назрел настолько, что невозможно молчать. Граждане России поддержали грубое, но справедливое высказывание Владимира Жириновского по вопросу наглости японской стороны. Люди выдвинули свою позицию и попросили не оставлять этот вопрос без внимания.