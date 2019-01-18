Невзоров знал: Отца Ксении Собчак могли убить из-за его пресс-секретаря — эксперт

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Загадочная смерть бывшего губернатора Санкт-Петербурга заинтересовала экспертов. Специалисты провели свой анализ и сделали вывод о том, что Анатолий Собчак был убит из-за своей же подчиненной, которая делала компрометирующие заявления для общественности о своем начальнике.

В книге Антона Антонова-Овсеенко «Битлы перестройки» автор отмечает, что Собчак часто жаловался на своего пресс-секретаря Муравьеву. Подчиненная Анатолия Александровича получала зарплату как и у самого губернатора, но на всех углах ругала своего начальника и распространяла интересующую некоторые службы информацию о его политике и «черной» деятельности.

Эксперт отмечает, что советник генерального директора «Первого канала» Александр Невзоров знал, что отца Ксении Собчак могли убить из-за его пресс-секретаря. Все дело в том, что советник прокомментировал тогда уход Собчака, чем и заставил правоохранительные органы поработать в усиленном режиме, но убийц так и не нашли.

Он сообщил, что у Собчака было слишком много врагов и его мог убить кто угодно, так как он слишком много знал. Политика того времени развязала руки для не легитимной власти. Каждый чиновник мог держать в кармане маузер и уже снять с предохранителя, направив дуло в своего соперника.

Именно по этой причине официальные данные о смерти Анатолия Собчака были тщательно проверены Федеральной службой безопасности РФ. Но не стоит забывать о том, что дочь Анатолия Собчака считала, что против ее отца была «борьба московской Ельцинской команды с Питером и конкретно с отцом, в лице которого видели одного из претендентов на президентский пост». После ухода Бориса Ельцина — Собчак являлся одним из явных фаворитов на пост главы государства. Вот только тогда Собчак проиграл очередные губернаторские выборы и с треском «освободил» кресло Питерского главы.

По мнению Ксении Собчак, самое активное участие в травле отца приняли несколько фигурантов, известных всей России — бывший генпрокурор Юрий Скуратов, Коржаков, Сосковец, Барсуков, Куликов. Но тогда все забыли о «сером кардинале» пресс-секретаре Муравьевой, которая сама не ведая могла стать «отправной точкой» для киллеров Анатолия Собчака. Муравьева делала слишком много провокаций, но осталась не у дел, а вот Собчак поплатился жизнью.

Отец Ксении был человеком решительным, но после восхождения Владимира Путина в статус главы государства — резко под сдал позиции. Казалось, что человек, который «вытащил» Путина в президенты достоин быть рядом, но нет. Команда Президента решила иначе, а вот противники поняли — в каком направлении нужно двигаться.

31 декабря 1999 года — Владимир Путин становится исполняющим обязанности Президента России, а в феврале 2000 года — Анатолий Собчак умирает от острой сердечной недостаточности в командировке. Светлогорск — стал последним городом Анатолия Собчака. По официальным данным следствие не выявило признаков насильственной смерти, в том числе отравления.