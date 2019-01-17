Пенсионный фонд РФ ожидает страшное сокращение: «Под раздачу» в 2019 году попадут тысячи сотрудников

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Как сообщается, это связано с тем, что продолжается цифровизация работы ведомства. Вряд ли уволенным станет легче от внедрения неизбежных новшеств.

Как бы то ни было, а Пенсионный фонд РФ ожидает страшное сокращение. «Под раздачу» в 2019 году попадут тысячи его сотрудников.

Антон Дроздов, возглавляющий ПФР, проинформировал, что таким образом будет продолжаться оптимизация количественного состава ведомства. В то же время, он пока не решился сказать точно количество рабочих мест, которые будут там сокращены.

Сейчас, с его слов, завершается работа по созданию «дорожной карты оптимизации». Её утверждение ожидается не позднее, чем через месяц.

Видимо, основное сокращение персонала произойдёт, в основном, на районных уровнях. Чиновник заверяет, что таким образом повысится качество по обработке информации и укрепление персонала на субъектном уровне Федерации.

Он сообщил, что продолжится активное внедрение возможностей, которые на портале госуслуг предоставляет личный кабинет.

По итогам отчёта 2017 года сотрудниками Пенсионного фонда были 108,8 тысяч человек. Абсолютное большинство из них являются женщинами. Стаж половины из них в ПФР больше 10 лет.

При этом, в 2017 году под сокращение попали 10% сотрудников Пенсионного фонда.