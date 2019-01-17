Украина арестовала активы «Газпрома» на 2,5 млрд долларов

Сегодня, 16:48

Адвокаты «Нефтегаза» добились ареста активов российского «Газпрома». Стокгольмский арбитраж заблокировал 2,5 миллиарда долларов, информацию преподнес общественности Андрей Коболев.

Руководство украинского «Нефтегаза» в лице Андрея Коболева сообщил, что по результатам заседания Стокгольмского арбитражного суда вынесено решение о том, что с российского «Газпрома» взыскивается 2,5 миллиарда долларов. Известно, что «Нефтегаз» на данный момент получает определенные выплаты от России согласно решениям международных судов, которые идут в Нидерландах, Швейцарии, Великобритании.

Известно, что российского «Газпрома» достаточно много имущества за рубежом, общая стоимость которого превышает десятки миллиардов долларов. По заявления Кобалева у «Газпрома» на сегодняшний день арестовано довольно много имущества, что дает основания думать – Украина получит всю сумму по иску.

По словам главы «Нафтогаза», деньги взимаются при помощи списания избыточных средств, переведённых «Газпромом» за транзит. Также украинская сторона инициировала юридические процессы в нескольких юрисдикциях. Напомним, что объём транзита через украинскую газотранспортную систему снизился на 7% из-за роста поставок российского газа через «Северный поток».