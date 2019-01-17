Пресс-служба Порошенко: Собчак не стоит рассчитывать на встречу с президентом Украины

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В то же время украинская администрация не видит в её визите попытки вмешаться во внутренние дела страны. Самым интересным является то, что теледиву туда пропустили, несмотря на наличие её фамилии в скандальном «Миротворце».

Конкретная цель поездки в Киев «блондинки в шоколаде» пока неизвестна. Однако, пресс-служба Порошенко уже отреагировала на это. Согласно распространённому сообщению, Собчак не стоит рассчитывать на встречу с президентом Украины.

Впрочем, этому даётся вполне логичное пояснение. Порошенко, якобы, сейчас находится с инспекцией в регионах. Поэтому и принять её никак не сможет. Вот только просила ли сама Собчак о встрече с украинским президентом, пока не известно.

Ранее предполагалось, что Собчак намеревалась встретиться с одним из кандидатов, претендующих на Украине на высший пост. С кем именно, держалось в тайне.

Борис Чернышов, являющийся депутатом от ЛДПР, уже посоветовал Ксении воспользоваться случаем и стать работницей принадлежащей Порошенко кондитерской фабрики Roshen.

Есть и такие, кто предполагают, что Собчак «рванула» на Украину, чтобы успеть зарегистрироваться на предстоящие там президентские выборы. При этом, на фоне других кандидатов её шансы вовсе не расцениваются как «нулевые».