Сегодня, 14:57

После грандиозного провала соглашения по Брекзиту Терезы Мэй Британия вновь заговорила об отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери.

Великобритания намеренно создает условия, которые исключают возможность для расследования обстоятельств дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, заявил сегодня глава СВР Сергей Нарышкин, после того власти Британии приказали разобрать крышу «зараженного Новичком» дома в Солсбери. Он обвинил Лондон в намеренном уничтожении улик по делу, назвав это «грязной провокацией, которая началась с первого дня».

Как известно, сейчас ЕС согласовывает персональные санкции, которые коснуться четверых «отравителей», двое из которых уже известные всем «сотрудники российских спецслужб» Александр Петров и Руслан Боширов.

По мнению Нарышкина, Лондон превысил свои полномочия. Местонахождения пострадавших от химического оружия Скрипалей до сих пор неизвестно, несмотря на то, что оба являются гражданами России. Таким образом, кроме заявлений британских властей никаких других фактов, подтверждающих отравление Скрипалей, и, тем более, доказывающих «русский след», нет.

Некоторые политологи, уже начинают сомневаться не только в правомочности обвинений в адрес России, но задаются вопросом «а был ли мальчик?».

По мнению аналитиков, вся история с российскими спецслужбами и отравлений может быть придумана для того, чтобы сплотить разваливающийся на глазах ЕС перед страшным врагом – Россией. Именно поэтому вопрос о Скрипалях вновь всплыл на повестке одновременно с неудачей Мэй и ее соглашением о выходе Великобритании из ЕС, за который проголосовали британцы.