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По мнению украинской военной верхушки, об этом свидетельствует постоянное проведение там учений. На самом деле, их целью является «максимальное усложнение движения в украинские порты торговых судов.

Таким образом, делает вывод Минобороны Украины устами своего главы Полторака, Россия проводит в Черном и Азовском морях «ползучее наступление» Не больше и не меньше.

Высокопоставленный украинский военный сообщил, что Россия «каждый день» занимается закрытием огромных территорий в этих морях. Она сообщает, что якобы там проводятся учения, испытываются вооружения или техника.

На самом деле, считает Минобороны Украины, основная цель этого – максимальное усложнение движения торговых судов.

Полторак занялся экономическими подсчётами. Он сообщил, что, обходя зону российских учений, стоимость перевозимой судами продукции повышается.

Украинец не упомянул, расширяется ли зона учений, регулярно проводимых Россией в акватории Чёрного моря. Видимо, нет, иначе он не забыл бы об этом упомянуть, а не занимался экономикой, в которой, наверное, не совсем силён. В противном случае, возглавлял бы экономическое ведомство.

В завершение своего спича чиновник в очередной раз повторил, что Украина не откажется от права провода своих судов через Керченский пролив.