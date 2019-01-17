Сегодня, 13:37

В Давосе на Всемирном энергетическом форуме докладчики были мрачны и настроены крайне пессимистично.

Если подытожить все выступления политиков, финансистов и экспертов, то можно понять, что климатические катастрофы, нищета и виртуальное воровство станут символами 2019 года. При этом, стоит отметить акценты аналитиков, направленных на «оплакивание» потери финансовых активов крупнейших страховых гигантов, как Munich Re AG, которые терпят убытки в режиме непредсказуемого форс-мажора. По поводу страданий среднестатистических граждан, в Давосе не было произнесено ни слова. Бизнесмены и олигархи искренне скорбели по поводу сокращения прибылей своих корпораций.

Экологическая составляющая должна была рассматриваться на форуме, в списке самых приоритетных. Однако дельцы, занимающиеся массовой вырубкой тропических лесов, что грозит затоплением побережий многих стран, предпочитали отмалчиваться. Вместо этого, главными пострадавшими были «назначены» страховщики, которые получат компенсацию от международных финансовых структур. Что касается виртуального мошенничества, то предсказуемо были обвинены российские хакеры, непосредственно влияющие на весь миропорядок. Это предмет для гордости страны, которую Обама назвал «мировой бензоколонкой».