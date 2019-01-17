«Made in China любой ценой»: Китай оккупирует Луну и станет главной угрозой для человечества

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Пока США с Россией намеками и полунамеками рассуждают о будущем распределении космических ресурсов, третья сила действует, не обращая внимания на международную юриспруденцию.

Эксперты, внимательно следящие за приоритетными программами современного Пекина, сделали довольно неутешительный, но однозначный вывод. Уже к 2038 году Китай оккупирует Луну и станет главной угрозой для человечества. Запасы природных ископаемых в земных недрах не безграничны, но и не иссякнут за последующее столетие, однако стратегия китайцев, исторически и ментально рассчитанная на долгосрочную перспективу, позволит воплотить в жизнь ныне не очень афишируемый лозунг – «Made in China любой ценой». Пока Россия создает свой глобальный проект по созданию ракеты «Федерация», а также совместному с США окололунному модулю, Пекин шаг за шагом, творчески использовав технологии, переданные Советским союзом, «втихую» осваивает космическое пространство.

Лунная миссия Chang’e-5, по информации источников, уже доведена до абсолюта. Свидетельством тому, успешная посадка зонда Chang'e-4 на обратную сторону естественного спутника. Итак, пока капиталисты, в лице Трампа и Путина дискутируют, заключают договора и международные пакты, коммунист товарищ Си, тихой сапой подгребает под себя самые лакомые куски Солнечной системы. В чем Китай никогда не будет испытывать нужды, так это в дисциплинированных исполнителях и борцов за идею. Президенты РФ и США невнимательно изучали работы классиков марксизма-ленинизма.