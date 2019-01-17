Российская «Мертвая рука» не способна защитить от ядерного удара США – эксперт

Сегодня, 11:30

Расчеты ведущих конструкторов, разработчиков и производителей новейших вооружений российского военно-промышленного комплекса были раскритикованы на страницах специализированного издания.

Доктор военных наук Константин Сивков, известный своими экстравагантными заявлениями, опубликовал на страницах «Военно-промышленного курьера» статью, в которой попытался доказать, что российская «Мертвая рука» не способна защитить от ядерного удара США. «Периметр» является комплексом автоматического управления массированным ответным ядерным ударом и по классификации НАТО называется Dead Hand. Сивков, видимо допущенный ко всем военным тайнам, как представитель общественной НКО, отметил, что российский «Периметр» неспособен противостоять запуску баллистических ракет с подводных лодок США в силу своих технологических характеристик.

Настораживает та легкость, с которой господин Сивков публично заявляет со страниц издания о местах дислокации «Периметра». По его выводам, армии США следует ударить по известным подземным шахтам, где и прячется до «часа Ч» «Мертвая рука». Напомним, что российский аналитик не более чем два месяца назад предупредил общественность, что торпеды «Посейдон» и РК «Сармат» способны уничтожить США за считанные минуты.