США планируют разместить в космосе спутники ПРО с лазерами

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Таким видится главный акцент в противоракетной обороне этого государства. Нынешние возможности уже не позволяют противостоять значительно усилившейся России.

Теперь США опять задумались о том, чтобы в космосе появилось их оружие. Они планируют разместить там спутники ПРО, оснащённые лазерами.

Отмечается, что это тот потенциал, на развитие которого не стоит жалеть средств. Он позволит США выйти за пределы тех возможностей, которыми они сейчас располагают.

Именно космос, уверены американские военные, является ключевым условием, чтобы ПРО США сделала свой следующий шаг.

К спешной разработке новый концепции своей противоракетной обороны США подтолкнуло появление у России новейших систем вооружений. В том числе «Авангардов», работающих в ближнем космосе и на гиперзвуке. Первый полк этих ракет заступит в России на боевое дежурство уже в этом году.

США в то же время пока находится лишь на стадии обсуждения возможных концепций противодействия.

Конкретного решения по разработке программы размещения в космосе спутников с лазерами в США пока не принято. В то же время оно считается весьма вероятным. Как показывает практика, до момента его реального воплощения пройдёт значительное количество времени.

То есть, Россия своими новыми военными системами обезопасила себя от «друзей» на многие годы вперёд и, судя по всему, успокаиваться на этом не собирается.