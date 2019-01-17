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США, кроме своих геополитических амбиций, умудрились «нагадить» населению всех мировых стран по причине своих внутренних разборок.

Ученые вынуждены констатировать, что фатальные ошибки в навигации по всему миру могут произойти из-за «шатдауна» в США. Дело в том, что аномальное и стремительное смещение северного магнитного полюса Земли требует кардинальной коррекции всей навигационной модели планеты. В первую очередь, это касается безопасности полетов воздушных судов, не говоря уже о более точной настройке автомобильных навигаторов. Обновление модели магнитных полюсов было назначено на прошедший вторник, 15 января, однако прекращение работы соответствующих структур на территории США не позволяет с достаточной точностью произвести коррекцию.

Ошибочная информация, ретранслируемая авиационными диспетчерами крупнейших аэропортов мира, чревата массовыми катастрофами в воздушном пространстве. Всего за один год магнитный полюс сместился в сторону Сибири на несколько градусов. Тем временем, компьютерные программы продолжают выдавать устаревшие данные. Ранее суд в Вашингтоне вынес негативное решение по иску авиадиспетчеров США, которые требовали от администрации Белого дома выплатить им зарплату. По мнению судьи, такое решение лежит в плоскости деятельности Конгресса США. Пока не будет принят бюджет, государственные служащие находятся в бессрочном отпуске.