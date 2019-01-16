Британский патрульный корабль сопровождает российскую флотилию, возвращающуюся из Сирии через Ла-Манш

Вчера, 23:57

Российская флотилия, в состав которого входят большой десантный корабль класса Ropucha «Александр Отраковский», разведывательный корабль класса Vishnya «Адмирал Федор Головин» и танкер класса Altay «Ельня», находится на пути в порт приписки Северного флота в Североморске на Баренцевом море.

Королевский флот Великобритании выслал для сопровождения через британские воды слабо оборудованный патрульный корабль HMS Mersey, несмотря на то, что крупные фрегаты предположительно были готовы к выполнению задачи. В январе для наблюдения за российскими военными кораблями был направлен фрегат HMS Westminster.

Mersey из Портсмута с его 34 членами экипажа оторвался от регулярного патрулирования по защите рыбного промысла в домашних водах и пошел навстречу российскому трио, когда корабли подошли к Ла-Маншу на пути из Сирии, сменив военный флот Франции, который контролировал продвижение целевой группы через Бискайский залив.

Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил поднял в Twitter вопрос о том, почему патрульный корабль считается подходящим для сопровождения трех более крупных военных кораблей.

Несмотря на озабоченность по поводу того, является ли корабль адекватным, уважаемый блогер ВМФ в Интернете сказал, что патрульные катера нормально использовать, когда фрегаты недоступны.

HMS Mersey принял эскортирование от военно-морского флота Франции, который контролировал продвижение целевой группы через Бискайский залив и передал флоту Нидерландов, как только три корабля прошли через Дуврский пролив.

В последний раз, когда российские корабли проходили вблизи британских вод, Королевский флот направил фрегат HMS Westminster для наблюдения за ними.

В заявлении Королевского флота говорится: «В третий раз за два месяца Королевский флот постоянно следит за российскими военно-морскими силами, проходящими через Великобританию. Патрульный корабль HMS Mersey и вертолет Wildcat из RNAS Yeovilton были отправлены, чтобы проследить за продвижением трех российских военных кораблей, когда они продвигались по Ла-Маншу».

Есть также видео прохода российских кораблей.

Один из британских комментаторов статьи в СМИ сказал: «В следующий раз, когда российский спутник пролетит над территорией Британских островов, отправьте воздушный змей на перехват».