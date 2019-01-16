Россия, страшно?: США ответят склеенными авианосцами, кораблями-роботами и увеличением количества систем ПРО - мнение

Сегодня, 21:32

Это не шутка. Все эти намерения были озвучены сегодня 16 января. Понятно, на глобальный ответ средства есть, а вот с идеями и разработками дела могут обстоять не так однозначно.

Ответить склеенными авианосцами – достойно. Кораблями – роботами, которые ещё даже не поступили в разработку – тоже. Ну а ПРО США после появления российских ракет вынуждает скорее выпускать и модернизировать новые виды оружия. Особо достойно при этом предполагать, что Россия скажет, что ей страшно.

По порядку. Действительно, повреждения композитных материалов на авианосцах требовало немедленного снятия их с боевых позиций и отведение на берег, где требовался весьма недешёвый ремонт.

Учёные США и Австралии сделали суперсеретный спрей. Он может восстановить повреждённую композитную поверхность или заклеить трещину. Как утверждается, на это потребуется не более 10 минут. В науке это безусловный прорыв.

Далее следует идея о том, что США для противовеса России должны пользоваться надводными кораблями – роботами. Деньги получат и их бузесловно создадут.

Однако, возможно, Россия, не будет нападать. Если же это произойдёт, то ни в коем случае не с помощью своего надводного военно-морского флота. У него в конфликте будут очень важные функции, но уж совсем не нападение на США. Это могут делать совсем другие виды вооружения.

Для кого же, надводные американские корабли-роботы? Однако, в России уже напряглись, согласно гонке вооружений.

Анонсировано выделение 260 млн долларов на усиление действующей системы ПРО. Она противоставляется «Авангардам» с гиперзвуком и непредсказуемой траекторией.

Даже американцы уже признают, чтобы перехватить один такой комплекс потребуется не мало противоракет, которые уже стоят у них на вооружении. При этом ещё нужно знать, куда российское супероружие прилетит.

В любом случае страх России может быть не такой однозначный.