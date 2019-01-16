В США намериваются обвинить Россию в содействии международным террористам

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В ответ на резонные вопросы Москвы, кто при помощи вертолетов поставляет оружие террористическим группировкам на севере Сирии, Вашингтон решил применить испытанный метод «держи вора».

Как заявили в министерстве иностранных дел РФ, получена тревожная информация о том, что в США намереваются обвинить Россию в содействии международным террористам. В частности, помощи боевикам из «Исламского государства»* (ИГ, террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации) на территории Афганистана, где расположен американский военный контингент. Уже известна примерная схема информационных вбросов в западные средства массовой информации, в которой Москву обвинят в намеренной переброске боевиков из Сирии.

Напомним, что ранее Россия документально подтвердила вывоз боевиков из афганских тюрем. На вопрос, в чем состоял план освобождения террористов, Вашингтон ответа не предоставил. Американский воинский контингент был введен в Афганистан сразу после терактов 11 сентября 2001 года. С тех пор, судя по разведданным, войска США занимаются массовым трафиком наркотических веществ с территории республики, при этом, не обращая внимания на зверства религиозных экстремистов.