Чубайс возмущен низкими тарифами на электроэнергию в такой «бедной стране», как Россия

Сегодня, 15:19

Либеральная общественность, собравшись на очередном Гайдаровском форуме, с пониманием отнеслась к очередному заявлению идеолога ваучерной приватизации и залоговых аукционов.

Анатолий Чубайс, по неизвестным и чрезвычайно загадочным причинам до сих пор занимающий пост главы «Роснано», возмущен низкими тарифами на электроэнергию в такой «бедной стране», как Россия. По словам непотопляемого приватизатора, принявшего самое непосредственное участие в разрушении великой страны и полном обнищании большей части ее населения, заявил, что нынешняя Россия является одной из самых энергорасточительных стран. Чубайс призвал коллег к лоббированию законов о повышении тарифов на электричество. Правда, с применением прогрессивной шкалы, по которой, богатые будут платить больше.

Месяцем ранее Чубайс назвал российское общество инфантильным, за то, что оно так и не удосужилось выразить свою благодарность олигархам, которые после развала СССР создали в стране рыночную экономику. Россияне были тогда шокированы цинизмом «реформатора», по вине которого75% населения осталось без средств к существованию, а остальные просто вымерли, что, в настоящее время и привело к очередной демографической яме.