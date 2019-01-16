Сергей Лавров: Для украинских политиков есть критерии адекватности

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В первую очередь, это выполнение ими принятых на себя обязательств. Также не стоит абсолютно пренебрегать и конституцией Украины.

Сергей Лавров абсолютно уверен, что для украинских политиков есть критерии их адекватности. При этом, он не является единственным, желающим видеть в этой стране совершенно иную политику.

Далее глава МИД РФ пояснил, что он считает критериями адекватности. Необходимо уважать свои собственные обязательства, свои собственные законы и свою собственную конституцию.

Потом Лавров продолжил, что он не является единственным, кто хотел бы видеть адекватность украинских политиков. Подтверждением этому стали и некоторые средства массовой информации в этой стране, не боящиеся высказывать свою точку зрения.

На первых порах казалось, что Пётр Порошенко придерживается адекватной позиции. По крайней мере, именно это можно было предположить после его заявления, что он намеревается стать «президентом».

Однако, когда его избрали, таких слов от него больше слышно не было. Напротив, шла масса воинственных заявлений и обещаний освобождения «оккупированных территорий». Более того он, подписав минские договорённости, просто отказался их выполнять. В одностороннем порядке.

Не забыл Лавров отметить и то, что украинские законы об образовании и языке входят в прямое противоречие с конституцией Украины и её международными обязательствами.