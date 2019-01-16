«Дочь ревнует отца к любовнице»: Собчак могла устроить «цирк с выборами» из-за решения Путина жениться на Кабаевой

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После заявления президента РФ о возможной свадьбе, Ксения резко взялась критиковать Кабаеву. Она уже потеряла родного папу, и теперь боится потерять предполагаемого крёстного. «Блондинка в шоколаде» могла невзлюбить «невесту» президента, так как та уведёт его из «семьи».

Президент России Путин во время пресс-конференции 20 декабря 2018 года сделал довольно интригующее заявление о своей личной жизни. Так, журналист спросил главу РФ, когда он женится, и если женится, то на ком. В этот раз говоря о личной жизни российский глава отметил, что как порядочный человек он должен будет когда-то жениться.

Конечно же, взгляды общественности сразу пали на предполагаемую любовницу Путина Алину Кабаеву. Одним из доказательств является тот факт, что спросивший президента РФ о свадьбе журналист работает в информагентстве, которое входит в «Национальную Медиа Группу» и принадлежит как раз олимпийской чемпионке.

Как бы то ни было, но буквально через несколько дней после заявления Путина, в историю вмешалась Ксения Собчак. На своём Telegram-канале ведущая высмеяла Кабаеву и её «потрясающее» платье. Экс-спортсмена появилась на одном из мероприятий в очень странном платье, на котором был изображён российский герб. Собчак отметила, что ей интересно, кто шьёт Кабаевой такие «потрясающие платья». Ведущая призналась, мол неоднократно видела олимпийскую чемпионку в этом же платье с гербом, с иронией отмечая: «Просто, видимо, любимое».

Это может быть примером нелюбви Ксении к Кабаевой. Только остаётся непонятной причина. Возможно, что данный выпад в сторону экс-спортсменки связан с тем, что «дочь» ревнует «отца» к любовнице. Не секрет, что Путин был близким коллегой и другом отца Ксении Анатолия Собчака, который сыграл большую роль в становлении Путина. А согласно слухам, глава РФ буквально отец Ксении, хоть и крёстный. Сама женщина их опровергает.

После смерти Собчака Путин поддерживал и утешал его семью, о чём свидетельствуют десятки снимков с Сети. Возможно, дружеские отношения продолжились и впоследствии. Однако, Ксения может не одобрять выбор Путина Кабаевой, о чём говорит критика ведущей. Как считают в Сети, Собчак и вовсе могла устроить «цирк с выборами» из-за решения главы РФ жениться на спортсменке.

Собчак и Путину действительно приписывают близкие связи. Однако, «блондинка в шоколаде» не одобрила его выбор, решив пойти на выборы. Сейчас же Ксения отошла от критики власти, решив критиковать Кабаеву. Это может указывать, мол она смерилась с решением Путина, но девичья боязнь потерять возможного отца, хоть и крёстного, всё же берёт верх.