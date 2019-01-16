В Сербии арестован боевик, готовивший покушение на Путина

Сегодня, 13:00

Ваххабит из Нови-Пазар готовил покушение на российского президента. Во время задержания у него было обнаружено большое количество взрывчатки и оружия.

Спецслужбы сербского города Нови-Пизар провели операцию по задержания 21-летнего Армина Алибашич, который подозревается в организации покушения на Владимира Путина. Известно, что он является активным членом организации «Исламское государство»*.

Установлено, что совершить такие противоправные действия он собирался во время визита президента России, который запланирован на 17 января. Сообщается, что 14 января преступника задержал полицейский патруль в поселке Поток, который расположен в пригороде Нови-Пазар. Внимание правоохранителей привлек рюкзак молодого человека. В результате, в нем была обнаружена винтовка с оптическим прицелом. Сразу после этого полиция и сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии провели обыск его квартиры, найдя там арсенал оружия и все необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства, а также символику ИГИЛ*.

Глава подразделения МВД Сербии по обеспечению безопасности иностранных лиц и делегаций Славиша Крстич подчеркнул, что во время визита Владимира Путина в Белград будут предприняты комплексные меры безопасности в сотрудничестве с другими государственными органами.