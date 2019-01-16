«Стыдно работать с Путиным»: Песков высказал свое мнение о коррупции в Госдуме

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Громкие высказывания Пескова могут понести за собой серьезные последствия или следствия сотрудничества с жадными чиновниками.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, в интервью «АиФ» высказал наболевшее.

Затронутая тема чиновников заставила Пескова рассказать все «подводные камни» коррупции в Госдуме.

Песков также выразился, что ему стыдно за тех, кто высказывает свои нелепые мнения, которые позже формируют у общества негативное восприятие российской власти в целом.

«Порой неловкая фраза может привести к травле»,- попытался защитить коррупционеров Дмитрий, однако дальше же подметил, что в России в принципе развелось очень много чиновников, скорее даже слишком много.

Он признал, что среди управления есть воры и подонки, однако, приведя свою историю чиновничества еще с СССР, попросил не загребать всех под одну гребенку.

Люди активно прокомментировали высказывания пресс-секретаря. «Вам стыдно работать с Путиным?», - интересуется большое количество людей, сатирично высказываясь в сторону интервью.

Подытожил Песков тем, что на данный момент сейчас из-за отношения общества к госслужащим ему порой бывает очень стыдно говорить, что он – чиновник.