Садист или Казанова-извращенец?: Неудовлетворенность Сталина в сексе могла погубить миллионы жизней

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Неконтроллируемая жажда плотских утех и психическая нестабильность преследовали вождя народов до конца дней. Именно они могли превратить Иосифа Сталина в беспощадного вождя, который уничтожал всех, кто попадался ему на глаза.

Известно, что Иосиф Сталин был не только очень жестким политиком, но и сексуально-активным мужчиной. Его любовниц практически невозможно пересчитать из-за их большого количества, но некоторые увлечения Сталина наводят ужас - вождь состоял в отношениях с 14-летней Лидией Перепрыгиной, которая родила ему двоих детей. За излишнюю любвеобильность с малолетней Сталин едва не поплатился свободой - в то время подобные отношения преследовались законом.

До начала своего правления и во время него Сталин был неизменен только в одном - в жажде сексуальных приключений. Но, как известно, никакого морального и физического удовлетворения он от этого не получал - он легко расставался со всеми своими любовницами, а затем хладнокровно отдавал приказы о введении очередных пыток или расстреле ни в чем невиновных людей. Ряд психиатров и психологов утверждает, что у Сталина был комплекс неполноценности, и это может быть связано с тем, что в детстве он поддавался физическому насилию. Но также миллионы жизней могла погубить и неудовлетворенность Сталина в сексе, что могло значительно занижать его самооценку.

Так кто же он на самом деле - садист или Казанова-извращенец? Вероятно, и то, и другое имело место быть. Налицо множество психических девиаций, из-за которых Сталин становился очень непредсказуемым, и мог одновременно не щадить и миловать, о чем упоминается во многих исторических материалах. Не получая наслаждения в сексуальной жизни, и не чувствуя свое превосходство с мощью, он переключал всю нерастраченную энергию на своих соратников и обычных граждан. К слову, жен своих единомышленников он ненавидел больше всего, и часто отправлял в ссылки - возможно, для того, чтобы его соратники не имели возможности быть лучше в сексуальном плане, чем он, поэтому и лишал их возможности жить половой жизнью.