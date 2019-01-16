ЛНР: ВСУ заминировала шлюзы Мироновского водохранилища

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Их подрыв поставит четыре населённые пункта под угрозу полного затопления. Это касается Троицкого, Первомайска, Калиново и Ирмино.

Пресс-службой народной милиции ЛНР сделано шокирующее сообщение. ВСУ заминировала шлюзы Мироновского водохранилища.

Если украинское военное руководство решит их взорвать, это приведёт к большому количеству жертв среди мирного населения. Помимо того, следствием станет экологическая и гуманитарная катастрофа по всей территории ЛНР.

Отчёт ОБСЕ, опубликованный 15 января, также подтверждает эту информацию. Наблюдатели организации заметили, что на воротах шлюза находятся предметы, очень похожие на мины.

Это два больших деревянных ящика с тёмно-зелёным цветом, от которых тянутся провода. При этом, боевик ВСУ, сопровождающий представителей ОБСЕ, не задумываясь подтвердил, что на шлюзе есть взрывоопасные предметы.

Видимо, киевское руководство, действительно утратило всяческие принципы и готово не останавливаться перед самыми масштабными преступлениями.