Песков: Путин способен сказать «так, что кровь стынет»

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Таков был ответ рупора Кремля на вопрос, ругается ли президент РФ. Также журналистов интересовали брачные планы главы России.

Дмитрий Песков однозначно ответил, что Владимир Путин вполне способен сказать «так, что кровь стынет». У него, как и у любого нормального мужика, есть формы выражения своего негативного отношения к конкретным людям или процессам.

Что касается брачных планов, то Песков не считает, что вправе интересоваться у президента этим вопросом. По его мнению, вряд ли Путин особо о нём думает. В то же время, женат они или нет, это никак не влияет на выполнение им функций главы РФ.

Песков отметил, что Путин является настоящим трудоголиком со своим пониманием времени. Простой человек на протяжении недели ожидает, когда наступит пятница и выходные.

У Владимира Владимировича это ощущение отсутствует, так как выходные у него отсутствуют. Воскресенье, продолжил Песков, конечно же, может отличаться от понедельника. Однако, это будет зависеть от ситуации.

Управление страной напоминает доменную печь, затушить которую нельзя. Это постоянный процесс, не зависящий от времени суток.