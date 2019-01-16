Кремль обещает не предавать интересы жителей Курил по результатам переговоров Путина и Абэ

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Токио может торжествовать, потому как вопрос о «северных территориях» Японии, находящихся в юрисдикции Российской Федерации, сдвинулся с мертвой точки.

Тем не менее, Кремль, в лице спикера Дмитрия Пескова, обещает не предавать интересы жителей Курил по результатам переговоров Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По словам Пескова, формулировка, взаимовыгодного договора между Москвой и Токио, еще не определена и, тем более, не закреплена законодательно. Поэтому претензии Японии на острова Шикотан, Итуруп, Кунашир и мелкие участки суши архипелага, называемого в Японии Хабомаи, не будут сданы под юрисдикцию Токио.

Несмотря на весь дипломатический «политес» Путин, как и представители министерства иностранных дел России, призывают Токио раз и навсегда признать итоги Второй мировой войны, где Япония, выступая союзником нацистской Германии, потеряла часть своих территорий. В настоящее время, в Японии постоянно проводятся опросы общественного мнения, которые показывают, что большинство респондентов настаивают на передаче Российской Федерацией «спорных территорий».