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Основатель Huawei Technologies, 74-летний миллиардер Жэнь Чжэнфэй, впервые после долгого молчания заявил, мол компания не помогает китайскому правительству шпионить за Западом.

Жэнь Чжэнфэй, который также является отцом главного финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, арестованной в Канаде, сказал, что между фирмой и официальным Пекином нет «регулярных контактов», сообщает Bloomberg.

«Я люблю свою страну, я поддерживаю Коммунистическую партию. Но я не буду ничего делать, чтобы причинить вред миру, - сказал Жэнь на брифинге с иностранными корреспондентами. - Я не вижу тесной связи между моими личными политическими убеждениями и бизнесом Huawei».

Жэнь, кажется, пытается умиротворить правительство США, поскольку его дочь может подвергнуться экстрадиции в Соединенные Штаты по обвинению в том, что она помогала банкам избежать санкций США против Ирана.

По словам Bloomberg, китайский руководитель похвалил президента Дональда Трампа за его политику, направленную на развитие бизнеса.

«Трамп - великий президент, - сказал Жэнь. - Он осмеливается резко сократить налоги, что пойдет на пользу бизнесу. Но вы должны хорошо относиться к компаниям и странам, чтобы они были готовы инвестировать в США, и правительство могло бы собирать достаточно налогов».

Жэнь также преуменьшил роль Huawei, назвав свою компанию «кунжутным семенем в торговом конфликте между Китаем и США». Затем он прогнозировал, что выручка фирмы вырастет до 125 млрд долларов в 2019 году по сравнению со 100 млрд долларов в 2018 году.

Huawei ранее была нацелена на Канаду, и совсем недавно - на Польшу.

В понедельник Sky News сообщила, что Варшава изучает возможность запрета продуктов Huawei и арестовала нескольких топ-менеджеров в пятницу. По крайней мере, один из мужчин задержан по подозрению в шпионаже.

Представитель NATO заявил, что альянс очень серьезно относится к кибербезопасности.

«Мы продолжаем укреплять нашу киберзащиту и поддерживаем союзников, поскольку они укрепляют свою национальную киберзащиту. Союзники также регулярно проводят консультации по кибервызовам и угрозам», - сказал чиновник.