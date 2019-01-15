Эрдоган запросил срочной встречи с Путиным в Москве: На кону целостность Сирии, присутствие в ней Турции и уничтожение курдских группировок

Вчера, 22:30

Именно их объединения до последнего времени поддерживали США под предлогом борьбы с терроризмом. Сейчас они покидают эту страну, предоставив разбираться с её проблемами Кремлю и Анкаре.

Не случайно Эрдоган вновь запросил экстренной встречи с Владимиром Путиным в Москве. Именно сейчас на кону не только целостность Сирии, а и военное присутствие Турции в этой стране, и уничтожение курдских группировок. Встреча может состояться уже 23 января.

Эрдоган подчеркнул, что он не может допустить того, чтобы на территории Сирии продолжали присутствовать многочисленные вооружённые группировки курдов. По его мнению, они угрожают территориальной целостности Сирии и национальной безопасности Турции.

Сейчас Эрдоган намерен скоординировать свои действия с Владимиром Путиным. Россия, после участия в борьбе Асада с террористами в Сирии, стала играть в регионе определённую роль. Вопрос сирийских курдов может стать камнем преткновения.

Эрдоган перед поездкой в Москву анонсировал, что у Турции нет проблем по отношению к сирийским курдам, как таковым. Анкару тревожат лишь их вооружённые группировки, которые могут нести угрозу безопасности Турции и территориальной целостности Сирии.

Возможно, до момента их полного «устранения» он надеется согласовать продолжение нахождения под турецким военным контролем целого ряда сирийских территорий.

Москва пока хранит молчание о своей позиции по этому вопросу. Как, впрочем, и Башар Асад.